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TUI-Aktie: Vorstand wird neu aufgestellt - Synergien zwischen den Geschäftsfeldern heben

27.03.26 07:11 Uhr
TUI-Aktie: Frischer Wind im Vorstand | finanzen.net

Der TUI-Aufsichtsrat hat zum 1. Mai einen neuen Zuschnitt des Vorstands beschlossen. So sollen Synergien zwischen den Geschäftsfeldern noch konsequenter gehoben werden.

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Marco Ciomperlik, seit 2016 im Konzern und bislang als Mitglied des Group Executive Committees Chief Transformation Officer und CEO Airline, werde künftig Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer (COO) des MDAX-Konzerns. Die neu geschaffene Rolle bündele das gesamte operative Geschäft der Reiseveranstalter und Märkte, der Airline, der konzerneigenen Hotels mit Marken wie TUI Blue, Robinson oder TUI Magic Life sowie des Bereichs Aktivitäten und Erlebnisse.

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Die Joint Ventures im Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft sowie der Bereich Konzernstrategie würden künftig direkt von CEO Sebastian Ebel verantwortet. Der Bereich Mergers & Acquisitions mit dem TUI Hotel Fonds wechsele in das Ressort von Finanzvorstand Mathias Kiep.

David Schelp, CEO Markets + Airline, und Peter Krueger, CEO Holiday Experiences und Chief Strategy Officer, verließen den Konzern zum 30. April. Beide legten ihre Vorstandsmandate somit einige Monate vor dem planmäßigen Auslaufen ihrer Bestellung nieder, so TUI weiter.

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Bildquellen: TUI Cruises GmbH, Tupungato / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
26.03.2026TUI Market-PerformBernstein Research
16.03.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
09.03.2026TUI OverweightBarclays Capital
03.03.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
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16.03.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
09.03.2026TUI OverweightBarclays Capital
03.03.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
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26.03.2026TUI Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.02.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

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