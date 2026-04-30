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Personalkosten belasten

secunet-Aktie im Plus: Auftragsboom sorgt für starken Jahresstart

05.05.26 09:21 Uhr
Auftragsboom bei secunet: Sicherheitsfirma überzeugt zum Jahresbeginn - Aktie legt zu | finanzen.net

Das IT-Sicherheitsunternehmen secunet Security Networks hat im ersten Quartal stark von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor profitiert.

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secunet Security Networks AG
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Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,4 Prozent auf 81,8 Millionen Euro, wie das im Kleinwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Auftragseingang verdoppelte sich fast auf 143,0 Millionen Euro. Wegen höherer Personalkosten und zahlreichen Projekten mit großem Hardwareanteil, der auf der Marge lastet, ging das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) jedoch von 1,8 Millionen Euro auf minus 4,0 Millionen Euro zurück. Dabei belastete laut dem Unternehmen aber auch eine veränderte Methodik bei Bonusrückstellungen, die zu einer Verschiebung zwischen den Quartalen führt, auf Jahressicht aber neutral ist.

"Der nochmals deutlich gestiegene Auftragseingang zeigt, dass unsere Wachstumstreiber unverändert intakt sind", sagte Konzernchef Marc-Julian Siewert laut Mitteilung. Er sieht secunet damit auf einem guten Weg, die Jahresprognose zu erfüllen. Der Umsatz soll 2026 weiterhin zwischen 460 und 500 Millionen Euro erreichen, nachdem 2025 Erlöse von 458,8 Millionen Euro zu Buche standen. Das operative Ergebnis (Ebit) soll nach 51,6 Millionen Euro im Vorjahr zwischen 53 und 58 Millionen Euro liegen.

Die secunet-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 1,55 Prozent auf 183,20 Euro zu.

/niw/mis

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: secunet Security Networks AG

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