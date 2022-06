Personalmangel - Easyjet streicht Flüge in Bristol

BRISTOL (dpa-AFX) - Angesichts von Flugstreichungen und fehlendem Personal am Flughafen der westenglischen Stadt Bristol haben Passagiere über chaotische Zustände geklagt. Die Billigfluglinie easyJet sagte am Freitag erneut fünf Verbindungen ab, darunter nach Berlin, wie die Zeitung "Bristol Post" berichtete.

Ein Reisender verglich die Situation mit einem Zoo. Andere teilten Fotos von langen Schlangen beim Check-in und an der Sicherheitskontrolle. "Es gibt nicht einmal Platz, um sich irgendwo hinzusetzen", twitterte ein Passagier. Am frühen Morgen sollte von dem Regionalflughafen mindestens 20 Flüge zu beliebten Urlaubszielen wie den Balearischen Inseln abheben.

In Bristol kommt es seit Wochen wie an vielen anderen britischen Flughäfen seit Wochen zu erheblichen Verzögerungen. Grund ist vor allem ein eklatanter Personalmangel. Viele Airports hatten wegen der Corona-Pandemie Stellen abgebaut, die nun fehlen. In Bristol werden derzeit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Der Abgeordnete Darren Jones, der die Stadt im britischen Parlament vertritt, rief dazu auf, Probleme zu melden./bvi/DP/zb