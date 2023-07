Fraport-Aktie freundlich: Flughafen Frankfurt will Passagiere länger auf Koffer warten lassen

Personalprobleme

Wegen massiver Personalprobleme will der Flughafen Frankfurt einige Passagiere länger auf ihre Koffer warten lassen.

Werte in diesem Artikel

Wer nach Frankfurt fliegt, dürfte in diesem Sommer das Nachsehen haben. Gegenüber dem Magazin "Spiegel" sagte der Fraport-CEO Stefan Schulte , man werde priorisieren: Gäste, die ihren Anschlussflug erreichen müssen, hätten Vorrang.

Kunden, deren Endziel Frankfurt ist, müssten dagegen eher damit rechnen, ihr Gepäck verspätet zu erhalten. Mit der Priorisierung reagiert der Betreiber des Airports nach Spiegel-Angaben auf massive Personalprobleme bei der Vorfeld-Belegschaft. Diese hatten im vergangenen Jahr dazu geführt, dass Tausende Passagiere im Ausland ohne Gepäck ankamen.

Die Personalsituation an Deutschlands Airports gilt nach wie vor als angespannt. Verantwortlich für die Probleme ist nicht der Fachkräftemangel: In der Coronazeit habe sich Fraport von 4.000 Beschäftigten getrennt, fast einem Fünftel der Belegschaft, so das Magazin.

Die Fraport-Aktie steigt via XETRA am Montag zeitweise um 0,21 Prozent auf 47,64 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)