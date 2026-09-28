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Personalwechsel

HUGO BOSS-Aktie fester: CFO und COO Müller verlässt Unternehmen - Nachfolger ernannt

HUGO BOSS-Aktie fester: CFO und COO Müller verlässt Unternehmen - Nachfolger ernannt

HUGO BOSS verliert kurzfristig seinen CFO und COO Yves Müller.

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Wie der Modehersteller mitteilte, verlässt Müller den Vorstand "aus persönlichen Gründen und hat sein Mandat auf eigenen Wunsch niedergelegt".

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Nachfolger als Finanzvorstand und für das Operative Geschäft (COO) wird ab 1. Oktober Ivica Maric, bisher Executive Vice President Business Operations.

"Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Yves Müller für sein Engagement und seinen Beitrag zu HUGO BOSS in den vergangenen Jahren danken", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Michael Murray. "Wir schätzen seine Leistungen und wünschen ihm für seine berufliche wie auch persönliche Zukunft nur das Beste."

Maric verfüge über "langjährige Erfahrung sowohl in der finanziellen Steuerung des Unternehmens als auch mit Blick auf unser operatives Geschäft". Darüber hinaus habe er in den vergangenen Jahren wichtige Digitalisierungs- und Effizienzprojekte implementiert und vorangetrieben und bringe damit die entscheidenden Kenntnisse für diese Position mit.

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"Im Namen des Vorstands möchte ich Yves für die vertrauensvolle Zusammenarbeit herzlich danken und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen", sagte CEO Daniel Grieder. Gleichzeitig freue er sich darauf, die gute Zusammenarbeit mit Ivica Maric in seiner neuen Funktion fortzusetzen.

Via XETRA gewinnt die HUGO BOSS-Aktie am Montag stellenweise 0,29 Prozent auf 38,25 Euro.

DJG/uxd/cln

DOW JONES

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com, Andreas Rentz/Getty Images for GQ

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Datum Rating Analyst
21.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
18.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
02.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK

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