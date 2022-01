Mainz Biomed-Aktie vorbörslich im Aufwind: Mainz Biomed ernennt neuen Vizepräsidenten für Geschäftsentwicklung

Mainz Biomed N.V. , ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, gab heute in einer Pressemitteilung die Ernennung von Steve Quinn als Vizepräsident für Geschäftsentwicklung bekannt.

"Wir freuen uns sehr darauf, Steve im Team willkommen zu heißen. Er kommt zu uns mit einer umfangreichen kommerziellen Erfahrung in den Bereichen Molekulargenetik und Diagnostik," kommentierte Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed. "Das beeindruckende globale Netzwerk, das er während seiner bemerkenswerten Karriere im Bereich der Geschäftsentwicklung aufgebaut hat, ist äußerst wertvoll für unser Bemühen, die Märkte für unseren ColoAlert-Diagnostiktest in Europa und im Nahen Osten wie auch Asien und später, vorbehaltlich der Zulassung durch die FDA, in den USA zu erweitern."

So reagiert die Mainz Biomed-Aktie

Die an der NASDAQ notierte Mainz Biomed-Aktie legt vorbörslich zeitweise 3,24 Prozent auf 14,97 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.net

27.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

