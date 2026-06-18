BMW-Aktie steigt dennoch: Moody's senkt Ausblick auf negativ
Moody's wird nach der Gewinnwarnung von BMW pessimistischer für die Bonität des Autobauers.
Werte in diesem Artikel
Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick auf negativ von stabil gesenkt. Das Langfrist-Rating selbst wurde mit "A2" bestätigt.
Moody's nannte zur Begründung die Senkung des Jahresausblicks für den Gewinn im Automobilgeschäft und den Cashflow. Die Analysten hatten eine steigende Profitabilität in diesem Jahr und darüber hinaus erwartet. Sie verweisen zudem auf die Unsicherheit bezüglich einer Erholung der Marge auf ein Niveau, das der aktuellen Einstufung entsprechen würde.
Der beschleunigte Rückgang des chinesischen Pkw-Marktes, der auf andere Märkte in der asiatisch-pazifischen Region ausstrahlt, und der anhaltende Einfluss des Nahostkonflikts auf Energiekosten und die Verbraucherstimmung wirkten sich weltweit auf die Produkte von BMW aus, so Moody's.
Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,08 Prozent fester bei 60,98 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BMW News
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com, Roberto Lusso / Shutterstock.com