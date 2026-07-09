Analyst streicht Kursziel zusammen: Siemens Healthineers-Aktie gibt nach
Ein Experte wird zunehmend pessimistischer für die Aktie von Siemens Healthineers. Entsprechend kürzt er sein Kursziel kräftig.
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54 auf 39 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bei den Faktoren, die dem Medizintechnikkonzern in den vergangenen Jahren sinkende Gewinnerwartungen und eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung eingebrockt hätten, sei kaum Besserung in Sicht, begründete Sam England am Donnerstagnachmittag seine Neubewertung. Er verwies auf Wechselkursentwicklungen, Zölle, die Inflation und den schwachen chinesischen Markt. Dazu kämen für die kommenden 12 Monate und darüber hinaus die Unsicherheiten durch weitere Anteilsverkäufe von Siemens sowie die schwache Entwicklung der Diagnostiksparte.
Im frühen XETRA-Handel gibt die Aktie daraufhin stellenweise um 0,64 Prozent auf 34,16 Euro nach.
/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:41
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.