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Pessimistischer Blick

Analyst streicht Kursziel zusammen: Siemens Healthineers-Aktie kaum verändert

Analyst streicht Kursziel zusammen: Siemens Healthineers-Aktie kaum verändert

Ein Experte wird zunehmend pessimistischer für die Aktie von Siemens Healthineers. Entsprechend kürzt er sein Kursziel kräftig.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54 auf 39 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bei den Faktoren, die dem Medizintechnikkonzern in den vergangenen Jahren sinkende Gewinnerwartungen und eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung eingebrockt hätten, sei kaum Besserung in Sicht, begründete Sam England am Donnerstagnachmittag seine Neubewertung. Er verwies auf Wechselkursentwicklungen, Zölle, die Inflation und den schwachen chinesischen Markt. Dazu kämen für die kommenden 12 Monate und darüber hinaus die Unsicherheiten durch weitere Anteilsverkäufe von Siemens sowie die schwache Entwicklung der Diagnostiksparte.

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Im XETRA-Handel reagiert die Aktie daraufhin kaum: Zeitweise steht ein minimales Plus von 0,03 Prozent auf 34,39 Euro an der Kurstafel.

/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:41 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
06.07.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.