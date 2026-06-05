Pesticides Breweries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pesticides Breweries stellte am 06.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -59,56 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pesticides Breweries ein EPS von -12,900 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Pesticides Breweries mit einem Umsatz von insgesamt 135,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 1,43 Prozent verringert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,55 INR gegenüber -42,670 INR im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Pesticides Breweries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 501,56 Millionen INR im Vergleich zu 471,58 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net