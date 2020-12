Petition: Werbung nur bei ausdrücklichem Wunsch in den Briefkasten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will mit einer Petition erreichen, dass Werbeprospekte nur noch in Briefkästen von Menschen landen, die sie auch ausdrücklich haben wollen. Am Freitag werden die gemeinsam mit der Initiative "Letzte Werbung" gesammelten rund 96 000 Unterschriften dem Bundesjustizministerium in Berlin übergeben.

Bislang muss über einen Aufkleber wie "Stopp - Keine Werbung!" deutlich gemacht werden, dass man keine Prospekte wünscht. Nach dem Willen der DUH soll die Regelung umgekehrt werden und Prospekte nur noch in Briefkästen mit Aufklebern wie "Werbung - Ja bitte" wandern. Pro Jahr werden laut DUH in Deutschland derzeit 28 Milliarden Werbeprospekte gedruckt, es entstehen rund 1,1 Millionen Tonnen Müll.

Das Justizministerium teilte mit, mit einer solchen Regelung könnten Abfälle vermieden werden, sie würde aber die unternehmerische Freiheit beschränken. Hinzu komme - im Fall lokaler Anzeigenblätter - das hohe Gut der Pressefreiheit. Da bei der derzeitigen Regelung ohne großen Aufwand Schutz vor unerwünschter Werbung garantiert sei, sei derzeit keine Änderung geplant. DUH-Abfallexperte Thomas Fischer sagte, Gratiszeitungen wären nicht betroffen. Es gehe vielmehr um Anzeigen von Baumarktketten, Drogerien oder Textilhandel./gba/DP/zb