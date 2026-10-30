PetroChina: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

30.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 150,72 Milliarden SGD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 128,98 Milliarden SGD umgesetzt worden waren.

PetroChina hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 SGD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 SGD je Aktie gewesen.

PetroChina hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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