Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered gab am 21.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,300 MYR je Aktie erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,90 Prozent auf 2,94 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,67 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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