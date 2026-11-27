Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered hat sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,40 MYR. Ein Jahr zuvor waren 0,300 MYR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,26 Milliarden MYR im Vergleich zu 3,41 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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