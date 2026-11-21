Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 126,4 Millionen NOK, während im Vorjahreszeitraum 112,1 Millionen NOK ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 96,27 NOK, nach -0,160 NOK im Vorjahresvergleich.

PetroNor E&P ASA Registered präsentierte am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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