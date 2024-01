Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag kaum verändert

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 154,20 EUR bewegte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 14:05 Uhr im XETRA-Handel bei 154,20 EUR. In der Spitze gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 154,40 EUR. Das Tagestief markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 154,00 EUR. Bei 154,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 451 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 173,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,32 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2023 bei 145,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 5,97 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,11 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Pfeiffer Vacuum-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

