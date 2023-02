Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 168,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 168,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.350 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 192,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 12,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 140,00 EUR.

Am 03.11.2022 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurden 2,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228,08 EUR – ein Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 184,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Pfeiffer Vacuum am 28.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 28.03.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,54 EUR je Aktie belaufen.

