Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 147,00 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 10:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 147,00 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,60 EUR ab. Bei 147,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 721 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2022 auf bis zu 177,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 20,54 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,80 EUR am 24.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 228,08 EUR. Im Vorjahresviertel waren 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Pfeiffer Vacuum dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

