Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 146,80 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:47 Uhr 0,3 Prozent auf 146,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 146,00 EUR. Bei 147,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.546 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 177,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 20,71 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 17,71 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,00 EUR an.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 228,08 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,10 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

