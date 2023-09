Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag stabil

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Im XETRA-Handel kam die Pfeiffer Vacuum-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 147,20 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 147,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 147,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 147,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,20 EUR. Bisher wurden heute 4 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Bei 177,20 EUR erreichte der Titel am 21.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,38 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 120,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 17,93 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228,08 EUR – ein Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 184,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,72 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Pfeiffer Vacuum-Aktie ein

Pfeiffer Vacuum-Aktie sinkt: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz - Gewinn dennoch rückläufig

Pfeiffer Vacuum-Aktie rot: Betriebsergebnis steigt nur leicht