Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum legt am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 155,00 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 155,00 EUR. In der Spitze gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 11.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 161,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 4,08 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 145,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,32 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 243,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

