Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 146,40 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 146,40 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 146,40 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.11.2022 bei 177,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 136,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 6,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

