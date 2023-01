Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 172,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 172,20 EUR. Bei 172,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 6 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.01.2022 bei 217,50 EUR. 20,83 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Mit einem Kursverlust von 42,55 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,00 EUR.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 228,08 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 184,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Pfeiffer Vacuum am 22.03.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,88 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

