Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Pfeiffer Vacuum

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 153,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:08 Uhr 0,4 Prozent auf 153,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 153,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 687 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 12,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,00 EUR am 26.09.2023. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 5,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 241,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 26.03.2024 gerechnet. Am 27.03.2025 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,72 EUR fest.

