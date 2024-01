Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 153,40 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:40 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 153,40 EUR abwärts. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,20 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.171 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 172,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 11,12 Prozent niedriger. Am 26.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie an.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 EUR gegenüber 2,43 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 241,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

