Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 153,40 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 153,40 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 153,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 103 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2023 bei 172,60 EUR. Gewinne von 12,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2023 bei 145,00 EUR. Mit Abgaben von 5,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 241,11 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,72 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte Pfeiffer Vacuum die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,72 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

