Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagmittag kaum bewegt

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 155,00 EUR.

Mit einem Kurs von 155,00 EUR zeigte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel um 11:01 Uhr kaum verändert. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 156,00 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Pfeiffer Vacuum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 155,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 156,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 520 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 168,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,90 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 6,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 241,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfeiffer Vacuum einen Umsatz von 228,08 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Pfeiffer Vacuum-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Hot Stocks heute: Im Apple Short Trade Gewinne mitnehmen - Pfeiffer Vacuum mit Garantie-Dividende

Schwacher Handel: SDAX fällt letztendlich zurück

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben