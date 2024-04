Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag im Aufwind

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 156,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,3 Prozent auf 156,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 156,40 EUR. Bei 155,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8 Pfeiffer Vacuum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,66 Prozent hinzugewinnen. Bei 145,00 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Pfeiffer Vacuum-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,098 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 241,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 228,08 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

