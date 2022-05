Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 167,20 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 167,20 EUR. Bei 167,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 6 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (226,00 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,02 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 153,00 EUR fiel das Papier am 14.05.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 9,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,50 EUR.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Am 03.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Pfeiffer Vacuum veröffentlicht werden.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

