Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag stabil

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 151,80 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 09:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 151,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 151,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 151,80 EUR. Mit einem Wert von 151,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 28 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (145,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 218,43 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 243,65 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

