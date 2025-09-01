Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 155,80 EUR.
Das Papier von Pfeiffer Vacuum befand sich um 09:02 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 155,80 EUR ab. Im Tief verlor die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,80 EUR. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 10 Aktien.
Bei 162,60 EUR markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 4,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 218,43 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 218,43 Mio. EUR.
Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2024
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
