Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag mit Aufschlag
Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 156,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 156,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 157,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 570 Pfeiffer Vacuum-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 162,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie
Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung
Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pfeiffer Vacuum
Nachrichten zu Pfeiffer Vacuum AG
Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2024
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2021
|Pfeiffer Vacuum Buy
|Kepler Cheuvreux
|04.08.2021
|Pfeiffer Vacuum Buy
|Kepler Cheuvreux
|25.03.2021
|Pfeiffer Vacuum kaufen
|DZ BANK
|12.01.2021
|Pfeiffer Vacuum kaufen
|DZ BANK
|05.11.2019
|Pfeiffer Vacuum buy
|Kepler Cheuvreux
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.10.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2024
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfeiffer Vacuum AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen