Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 156,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 156,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 157,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 570 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 162,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

