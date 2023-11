Notierung im Fokus

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit positiven Vorzeichen

02.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 146,60 EUR.

Werbung

Um 09:01 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 146,60 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 146,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 146,80 EUR. Bisher wurden heute 259 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,20 EUR) erklomm das Papier am 21.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (136,20 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 7,09 Prozent Luft nach unten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 vor. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Pfeiffer Vacuum rechnen Experten am 05.11.2024. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 8,72 EUR im Jahr 2022 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie So schätzen die Analysten die Zukunft der Pfeiffer Vacuum-Aktie ein Pfeiffer Vacuum-Aktie sinkt: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz - Gewinn dennoch rückläufig Pfeiffer Vacuum-Aktie rot: Betriebsergebnis steigt nur leicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum