Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gewinnt am Mittwochmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 153,60 EUR.

Um 11:06 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 153,60 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 153,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,60 EUR. Bisher wurden heute 882 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 172,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Am 26.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfeiffer Vacuum-Aktie wird bei 133,00 EUR angegeben.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 241,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Pfeiffer Vacuum rechnen Experten am 27.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

