Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 154,20 EUR zu.

Um 15:36 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 154,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 154,20 EUR. Bei 153,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.255 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 10,66 Prozent niedriger. Am 26.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,97 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfeiffer Vacuum-Aktie wird bei 133,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,11 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,72 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

