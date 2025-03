Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagmittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 155,40 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 155,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 156,40 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 155,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Bei 161,60 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 3,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 7,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,060 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,11 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR im Vergleich zu 241,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,04 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

