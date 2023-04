Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 154,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 154,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 10.276 Stück.

Bei 180,00 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 120,80 EUR. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 27,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022. In Sachen EPS wurden 2,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,89 Prozent auf 228,08 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,10 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Am 02.05.2024 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

Pfeiffer Vacuum-Aktie im Minus: Pfeiffer Vacuum erwartet 2023 Gewinneinbußen im Tagesgeschäft

Pfeiffer Vacuum-Aktie tiefer: Pfeiffer Vacuum und Pangea einigen sich auf Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum