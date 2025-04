Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Pfeiffer Vacuum im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Im XETRA-Handel kam die Pfeiffer Vacuum-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 155,00 EUR.

Bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 155,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 155,20 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 153,20 EUR. Bei 153,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2.576 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 161,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 4,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,40 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 2,11 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 218,43 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,11 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

