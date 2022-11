Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 4,0 Prozent auf 139,40 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 139,40 EUR nach. Bei 143,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 350 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 23.11.2021 markierte das Papier bei 222,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 37,21 Prozent zulegen. Am 26.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 15,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,75 EUR.

Am 04.11.2021 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

