Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag mit roten Vorzeichen

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 154,80 EUR.

Um 11:24 Uhr rutschte die Pfeiffer Vacuum-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 154,80 EUR ab. Bei 154,40 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 155,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 332 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 09.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 172,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 6,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Am 02.11.2023 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Pfeiffer Vacuum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,43 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,11 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Schwacher Handel: SDAX fällt letztendlich zurück

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Grün