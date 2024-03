Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verzeichnet am Montagmittag Verluste

So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 156,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 156,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2023 markierte das Papier bei 167,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,41 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,104 EUR. Im Vorjahr erhielten Pfeiffer Vacuum-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 241,11 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,72 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2023 7,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

