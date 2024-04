Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Nachmittag ins Minus

So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 155,80 EUR ab.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 155,80 EUR abwärts. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 155,40 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,40 EUR. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 240 Aktien.

Am 15.02.2024 markierte das Papier bei 159,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,00 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 7,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Pfeiffer Vacuum-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,098 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,00 EUR aus.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 241,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

