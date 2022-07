Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Mittag nordwärts

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04.07.2022 12:22:00 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 149,00 EUR. Bei 150,00 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.300 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 226,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 34,07 Prozent Luft nach oben. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 144,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 191,50 EUR an.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 02.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfeiffer Vacuum ein EPS in Höhe von 8,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

