Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verliert am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 147,40 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 147,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 147,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.991 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Bei 177,20 EUR markierte der Titel am 21.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 20,22 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 18,05 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 228,08 EUR im Vergleich zu 184,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 01.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,42 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie rot: Betriebsergebnis steigt nur leicht

Pfeiffer Vacuum-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

Pfeiffer Vacuum-Aktie im Minus: Pfeiffer Vacuum erwartet 2023 Gewinneinbußen im Tagesgeschäft