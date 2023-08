Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag mit Verlusten

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 150,60 EUR.

Um 11:37 Uhr fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 150,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 150,60 EUR ein. Bei 150,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 429 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,20 EUR) erklomm das Papier am 21.11.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,66 Prozent. Bei einem Wert von 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 19,79 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 228,08 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,42 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

