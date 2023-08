Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 150,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 150,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Pfeiffer Vacuum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 150,80 EUR aus. Bei 150,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 124 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2022 markierte das Papier bei 177,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 120,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,89 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 EUR, nach 1,85 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Pfeiffer Vacuum im vergangenen Quartal 228,08 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfeiffer Vacuum 184,10 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 05.11.2024 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 7,42 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

