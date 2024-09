Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 151,40 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 151,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 151,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,40 EUR. Bisher wurden heute 1 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2024 bei 161,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 4,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,00 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Pfeiffer Vacuum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,72 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 218,43 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 243,65 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 05.11.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,60 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

