Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verbilligt sich am Freitagvormittag

Um 09:22 Uhr fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 138,60 EUR ab. Im Tief verlor die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 138,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 226,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 38,67 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 14,74 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 145,75 EUR an.

Am 04.11.2021 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 8,59 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Ausblick: Pfeiffer Vacuum präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Pfeiffer Vacuum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pfeiffer Vacuum-Aktie klettert zweistellig: Optimismus für 2022 dank Rekordlauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum