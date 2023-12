Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit angezogener Handbremse

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 151,00 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 151,00 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,00 EUR aus. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 151,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 38 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 175,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,03 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,97 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,00 EUR aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 2,43 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 241,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 228,08 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Pfeiffer Vacuum rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten taxieren den Pfeiffer Vacuum-Gewinn für das Jahr 2022 auf 8,72 EUR je Aktie.

