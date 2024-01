Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagmittag im Minus

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 154,60 EUR abwärts.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 11:38 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 154,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 154,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,40 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.799 Stück gehandelt.

Bei 172,60 EUR erreichte der Titel am 09.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,64 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 6,21 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,11 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 8,72 EUR im Jahr 2022 aus.

